Borussia Dortmund contrata médio de 16 anos

O jovem médio vai juntar-se ao clube alemão apenas na época 2026/27, quando completar 18 anos.Lerma estreou-se na primeira divisão equatoriana esta temporada, com 15 anos, e no último fim de semana foi titular pela primeira vez da formação sénior.”, destacou o diretor desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl.O Borussia Dortmund, atual quinto colocado da Bundesliga, disputa a final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, em 1 de junho, com os germânicos à procura do seu segundo título e os espanhóis em busca do seu 15.º.