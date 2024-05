Botafogo e Corinthians nos "oitavos" da Taça do Brasil

Depois de ter vencido por 1-0 em casa, o Botafogo foi a Salvador da Baía derrotar o Vitória, por 2-1, apurando-se para os oitavos de final pela terceira temporada seguida, fase que não ultrapassa desde 2017, quando atingiu as meias-finais.



Em busca da primeira conquista na Taça do Brasil, o "fogão" chegou ao 2-0, com golos de Luiz Henrique (45+2 minutos) e Júnior Santos (62), tendo o Vitória ainda reduzido, aos 78, por Daniel Jr.



Em São Paulo, o Corinthians confirmou a qualificação frente ao América-RN, equipa da quarta divisão brasileira, com um triunfo por 2-1, resultado idêntico ao que tinha conseguido em Natal.



Três vezes vencedor da Taça do Brasil, a última em 2009, o "Timão" adiantou-se por Yuri Alberto, aos 42 minutos, e Wenderson (52) ainda empatou, antes de Cacá (90+1) dar o triunfo aos paulistas.



Nos oitavos de final, estão, entre outros, o Bragantino, de Pedro Caixinha, e o Vasco da Gama, que ainda não estreou Álvaro Pacheco.



O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Cuiabá, de Petit, disputam esta quinta-feira a segunda mão da terceira fase, frente ao Botafogo Paulista e ao Goiás, respetivamente.