Botafogo goleia e Palmeiras empata no Brasileirão

A entrada assertiva do Botafogo valeu-lhe dois golos quase de rajada, aos quatro e nove minutos, o primeiro por Júnior Santos, e o segundo por Tiquinho Soares, ex-FC Porto, na execução de um penálti.As coisas ainda pioraram mais para o Juventude a partir dos 38 minutos, quando o central Lucas Freitas viu o cartão vermelho, por acumulação de amarelos, na sequência de duas faltas grosseiras.A equipa agora orientada pelo ex-treinador do Sporting de Braga explorou convenientemente a superioridade numérica para engordar o resultado, com o médio Danilo Barbosa, que representou o Benfica e também a equipa bracarense, a ‘assinar’ o terceiro golo, aos 54 minutos, a encostar para o fundo das redes um passe de Júnior Santos.A voracidade ofensiva do "Fogão" continuou a dar frutos, com Jefferson Savarino a marcar o quarto golo e Jacobe Montes, que tinha sido lançado em campo por Artur Jorge aos 72, o quinto, aos 81, cabendo a Danilo Boza a marcação do golo de honra para o Juventude, aos 85.





"Verdão" ficou-se pelo empate



Na partida que suscitava maior expectativa da terceira jornada, entre o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, e o Flamengo, dois dos principais candidatos ao título, não houve golos, embora a equipa de São Paulo tivesse introduzido a bola na baliza adversária aos 89 minutos, pelo médio argentino Aníbal Moreno, mas o árbitro não validou o lance por fora de jogo.



Ao fim de três jornadas, o Brasileirão é liderado pelo Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, e pelo Flamengo, ambos com sete pontos, seguidos de um quarteto formado por Botafogo, Athletico Paranaense, Grémio e Internacional, todos com seis, enquanto o detentor do título, o Palmeiras, segue em 12.º lugar, com quatro.