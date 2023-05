Botafogo reforça liderança no Brasileirão

A jogar em casa e mesmo sem o castigado Tiquinho Soares, a equipa do Rio de Janeiro continua em "alta", desta vez com uma vitória que começou a desenhar-se cedo: Júnior Santos abriu o marcador aos três minutos, e Luís Henrique confirmou o triunfo, aos 60.A vitória mantém o "Fogão" na liderança, com 21 pontos, mais cinco do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que não foi além de um empate na visita ao Atlético Mineiro, que caiu para quarto, agora com 14 pontos.Na visita a Belo Horizonte, o campeão Palmeiras esteve a perder por 1-0, graças a um golo do médio argentino Cristian Pavon, aos 45, mas na segunda parte Dudu ainda fez a igualdade para os paulistas, aos 52.Após o jogo, o treinador Abel Ferreira esteve em destaque pela negativa, ao tirar o telemóvel a um jornalista, que filmava a argumentação do português junto da arbitragem e devolveu depois um outro, que também filmava, ter dito que não podia fazer isso.Já na conferência de imprensa o treinador ignorou a pergunta se tinha chegado alguma coisa (uma proposta) do Paris Saint-Germain e levantou-se de imediato.O treinador acabou antes por lamentar o golo anulado ao Palmeiras, logo aos sete minutos, por fora de jogo de Rony, explicando que o assistente não tinha ângulo para ver a linha e que as imagens também não esclareciam.Também em jogo da oitava jornada na noite de domingo, o Bragantino, de Pedro Caixinha, recebeu e venceu o Santos, por 2-0, com golos de Vitinho, aos 31 minutos, e Juninho Capixaba, aos 75, e subiu ao 10.º lugar, a oito pontos da frente.