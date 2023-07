Botafogo vence e consolida liderança do Brasileirão

Com o interino Cláudio Caçapa no comando da equipa, pelo segundo jogo, o "fogão" conseguiu uma vitória importantíssima diante do vice-líder, num jogo em que soube aproveitar as oportunidades e teve no guarda-redes Lucas Perri a figura do encontro.As várias oportunidades do Grémio foram sendo travadas pelo guarda-redes contrário, enquanto o Botafogo chegou à vitória com golos de Carlos Eduardo, aos 75 minutos, e de Carlos Alberto, aos 87, deixando a equipa cada vez mais líder do Brasileirão.Com 14 jornadas disputadas, a equipa lidera com 36 pontos, mais 10 do que Flamengo e Grêmio, segundo e terceiro, respetivamente, e mais 12 em relação a Fluminense, ao campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e ao Bragantino, de Pedro Caixinha.A liderança da equipa do Rio de Janeiro foi construída sob o comando do português Luís Castro, que saiu no final de junho, após a 12.ª jornada e um jogo da Taça sul-americana, para assinar pelos sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.No sábado, o Botafogo anunciou a chegada do também português Bruno Lage, campeão com o Benfica em 2018/19, que assumirá a equipa nos próximos dias.x