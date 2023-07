Bragantino de Pedro Caixinha empata com São Paulo

A equipa de Pedro Caixinha, que tem sido uma das surpresas positivas da competição, superiorizou-se em todos os dados estatísticos do jogo, desde a posse de bola, ao número de ataques e aos remates à baliza, mas não teve a capacidade para fazer um golo e o nulo prevaleceu.Não obstante os dois pontos perdidos, o Bragantino segue em sexto lugar, com 24 pontos, os mesmos do Fluminense e do Palmeiras, de Abel Ferreira, quarto e quinto classificados, respetivamente, o que reflete a excelente carreira da equipa paulista.O Botafogo, que acabou de contratar o treinador português Bruno Laje para substituir no cargo o seu compatriota Luís Castro, segue destacado na liderança, com 36 pontos (14 jogos), seguido do Flamengo, com 26 (14), e do Grémio, também com 26 (14).