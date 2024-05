Bragantino de Pedro Caixinha empata e falha liderança à condição no Brasil

O Bragantino, do treinador português Pedro Caixinha, falhou o acesso à liderança isolada, ainda que à condição, do campeonato brasileiro de futebol, ao ceder, no sábado, empate 1-1 com o Flamengo, à quinta jornada.

Pedro Henrique, aos 30 minutos, adiantou o Bragantino, porém, Bruno Henrique igualou, aos 79.



O Bragantino soma nove pontos e partilha o comando com o Botafogo, que ainda hoje recebe o Baia, e o Atlético Mineiro, enquanto o Flamengo está sozinho no quarto lugar, com menos um ponto, oito.



Já o Corinthians, do técnico luso António Oliveira, cedeu também um empate caseiro 0-0 com o Fortaleza e é 12.º, com cinco pontos, enquanto o seu opositor é 10.º, com seis.