Bragantino, de Pedro Caixinha, empata na Taça do Brasil

A equipa de Caixinha abriu o marcador aos 34 minutos, na sequência de um penálti executado por Luan Cândido, e aos 41 viu as coisas facilitarem-se para o seu lado quando o lateral esquerdo da equipa da casa, Jackson Santos Silva, foi expulso com vermelho direto.No entanto, a equipa da casa não se rendeu e, mesmo em inferioridade numérica, conseguiu chegar ao empate já perto do final da partida, aos 83 minutos, pelo avançado Batata, que tinha entrado em campo aos 61 minutos.A segunda mão desta eliminatória está agendada para 22 de maio, mas a equipa de Caixinha joga em casa, perante um adversário do quarto escalão e é favorita para alcançar os oitavos de final.O Bragantino é o atual terceiro classificado do Brasileirão, ao fim de quatro jornadas, com oito pontos, os mesmos do segundo, o Atlético Mineiro, e menos um do que o líder Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, ex-Sporting de Braga, enquanto o Palmeiras, de Abel Ferreira, atual bicampeão, segue em 12.º, com cinco pontos.