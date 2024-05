Bragantino de Pedro Caixinha nos "oitavos" da Taça do Brasil

Também em jogo da terceira eliminatória, o Vasco da Gama, que na quarta-feira oficializou a chegada do treinador português Álvaro Pacheco, garantiu o apuramento, mas no desempate por grandes penalidades (3-3, 5-4).Depois de um nulo na primeira mão, os vascaínos, ainda sem Álvaro Pacheco no banco, empataram em casa, num jogo de constante alternância no marcador, em que estiveram a perder por 1-0 e 2-1, e a ganhar 3-2, até novo empate.Nos penáltis, a equipa do Rio de Janeiro marcou com êxito todos da série de cinco tentativas, enquanto Kervin Andrade desperdiçou o último do Fortaleza.