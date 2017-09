Campeão Chelsea empata em casa, Arsenal consegue primeiro ponto fora

Lusa 17 Set, 2017, 16:02 / atualizado em 17 Set, 2017, 16:02 | Futebol Internacional

O Chelsea, que a partir dos 87 minutos jogou reduzido a 10 devido à expulsão do brasileiro David Luiz, está provisoriamente no segundo lugar, com os mesmos pontos (10) que o Manchester United, que tem menos um jogo.



A formação orientada por José Mourinho defronta ainda hoje o Everton, no jogo que encerra a ronda, e, em caso de vitória, vai partilhar a liderança da liga com o vizinho City, que no sábado goleou por 6-0 o Watford, orientado pelo português Marco Silva.



O Arsenal, que averbou o primeiro ponto fora do Emirates Stadium, segue na 12.ª posição com sete pontos, a seis do líder da liga inglesa.