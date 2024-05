Campeão Inter novamente derrotado pelo `aflito` Sassuolo

O Sassuolo impôs, assim, ao Inter as suas únicas derrotas no campeonato, até ao momento, uma vez que já havia vencido na primeira volta, em Milão, por 2-1.



Foi aos 20 minutos que o médio francês Armand Lauriente marcou o único golo do desafio, contrariando as estatísticas do jogo, em que o campeão transalpino era superior em termos de domínio.



Na etapa complementar, o conjunto ‘nerazzurri’ esteve muito abaixo do seu potencial, facto aproveitado pelo Sassuolo para guardar a preciosa vantagem e conquistar os três pontos.



Apesar de ser o melhor ataque do campeonato, com 81 golos, o Inter ficou pela primeira vez em ‘branco’ na prova, com o seu principal avançado, o argentino Lautaro Martinez, a aumentar para oito os desafios sem marcar.



Com nove pontos para disputar, o Sassuolo, que não vencia há seis partidas, continua em penúltimo, com 29 pontos, mas a dois da salvação, embora com mais um jogo do que os seus rivais diretos.



O Inter, já campeão, continua com 89 pontos, 19 de avanço para o AC Milan, que domingo recebe o Génova.



No outro jogo, o Monza, com o português Dany Mota a entrar aos 71 minutos e Pedro Pereira sem sair do banco, resgatou um ponto já nos descontos, no empate caseiro 2-2 com a Lazio, a quem atrasou na luta por um lugar na Liga dos Campeões.



O avançado Ciro Immobile, aos 11 minutos, e o médio uruguaio Matias Vecino, aos 83, davam vantagem tangencial aos ‘laziales’, que não conseguiram evitar as igualdades impostas pelo avançado bósnio Milan Djuric, aos 75 e 90+2, respetivamente.



A Lazio é sétima, com 56 pontos em 35 jogos, mais seis do que a Fiorentina, com dois desafios a menos: a ‘champions’ está a três pontos, no quinto lugar da Roma, que domingo recebe a Juventus.



O Monza, que não vence há seis jogos, nos quais sofreu três derrotas, é 11.º, com 45 pontos.