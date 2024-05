Campeão Leverkusen goleia em Frankfurt e continua invicto na Liga alemã

A equipa de Leverkusen inaugurou o marcador aos 12 minutos, através do suíço Granit Xhaka, mas o francês Hugo Ekitike empatou para o Frankfurt, aos 32, antes de o checo Patrik Schick recolocar os visitantes na frente, aos 44, estabelecendo o resultado ao intervalo.



O Bayer Leverkusen, a única equipa que ainda não perdeu qualquer partida na Bundesliga, lançou-se para a goleada na segunda parte, graças aos golos do argentino Exequiel Palácios, aos 58 minutos, de grande penalidade, do neerlandês Jeremie Frimpong, aos 77, e do nigeriano Victor Boniface, aos 89, também de penálti.



O líder do campeonato alemão, que quebrou um ciclo de 11 títulos seguidos do Bayern Munique, aumentou para 15 pontos a vantagem sobre os bávaros, que no sábado ficaram com o segundo lugar mais ameaçado ao perderem por 3-1 no terreno do Estugarda, terceiro colocado.



O Bayer Leverkusen, que completou o 48.º encontro sem perder, em todas as competições, pode tornar-se o primeiro clube alemão a terminar a Bundesliga invicto, caso não seja derrotado em Bochum, na próxima semana, e na receção ao Augsburgo, na última ronda.



O português Buta entrou aos 80 minutos, quando os anfitriões já perdiam por 4-1, para reforçar a defesa do Eintracht Frankfurt, sexto classificado, lugar que proporciona o acesso à Liga Europa da próxima época.



O Bochum isolou-se no 14.º posto, deixando a companhia do Union Berlim (15.º e primeira equipa acima da ‘zona vermelha’), ao impor-se por 4-3 no estádio da equipa do defesa português Diogo Leite, que foi totalista, num jogo em que chegou ao intervalo a vencer por 3-0.