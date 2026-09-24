Campeão Portugal recebe hoje o País de Gales na estreia de Jesus

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o treinador de 72 anos, que sucedeu ao espanhol Roberto Martínez após o Mundial2026, vai pela primeira vez dirigir a seleção nacional, tendo pela frente uma formação galesa que tem estado ausente das fases finais das grandes competições, mas que está de regresso ao principal escalão da Liga das Nações.



Na sua primeira convocatória, Jesus chamou 25 jogadores, todos disponíveis para a partida da hoje, em que é certo que o capitão Cristiano Ronaldo vai ser titular, como foi anunciado na quarta-feira pelo próprio selecionador nacional.



Jesus vai tentar ser o 14.º selecionador da história de Portugal a estrear-se no cargo com uma vitória.



Em Alvalade, Nuno Mendes, esperado a titular, vai atingir a marca das 50 internacionalizações, assim como Rafael Leão, caso seja utilizado.



Este será apenas o segundo jogo oficial entre Portugal e País de Gales, 10 anos depois do embate nas meias-finais do Euro2016, em Lyon, em França, que a seleção nacional venceu por 2-0, seguindo depois para a conquista do título.



Depois de ter ficado ausente do Euro2024 e do Mundial2026, o País de Gales chega a Lisboa sob o comando de Craig Bellamy, antigo polémico avançado agora com 47 anos, e não vai poder contar com o extremo Harry Wilson, uma das suas principais figuras, lesionado.



O Portugal-País de Gales, do Grupo A4, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.



Nesta primeira ‘janela’ de qualificação, a seleção nacional defronta depois por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.



Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019 e mais recente em 2025, graças a um triunfo na final face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos, em Munique, na Alemanha.