Campeão Real Madrid goleia o já despromovido Granada

O defesa Fran Garcia inaugurou o marcador aos 38 minutos, e serviu o turco Arda Gulër para o segundo, mesmo em cima do intervalo (45+2), com o criativo marroquino Brahim Diaz a 'bisar' no segundo tempo (49 e 58) da partida da 35.ª jornada e a fixar o resultado final.



Face ao último jogo da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, em que o Real Madrid selou a presença na final da prova, apenas o defesa alemão Rüdiger repetiu a titularidade na formação do técnico italiano Carlo Ancelotti.



Com 90 pontos e o título confirmado, o Real Madrid já pensa na final da 'Champions', frente aos alemães do Borussia Dortmund, agendada para 01 de junho, no Estádio de Wembley, em Inglaterra, enquanto o Granada é 19.º e penúltimo com 21 e já tinha o destino traçado mesmo antes do apito inicial do encontro.



Noutro encontro de hoje de La Liga, o Maiorca (15.º com 35 pontos) ganhou em casa ao Las Palmas (14.º com 37), graças a um golo solitário do uruguaio Giovanni Apud, enquanto o Villarreal (venceu o Sevilha, por 3-2.



O norueguês Alexander Sorloth marcou dois para o Villarreal (30 e 90+7), e o colombiano Yerson Mosquera fez o outro golo do 'submarino amarelo' (84), com o marroquino Youssef En Nesyri a 'bisar' também (26 e 44).



Gonçalo Guedes foi titular na formação vencedora, que está no oitavo posto com 48 pontos, ao passo que o Sevilha continua a desiludir e é 13.º com 41.



Ainda hoje jogam o Athletic Bilbau e o Osasuna, no estádio San Mamés, no País Basco.