Campeão Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vence rival Dínamo de Kiev

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu hoje em casa do Dínamo de Kiev, por 3-2, batendo o rival e segundo classificado, num momento em que já ‘selou’ a conquista do título ucraniano de futebol.