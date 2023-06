Canadianos Eustáquio e Steven Vitória convocados para Liga das Nações da CONCACAF

Os futebolistas Stephen Eustáquio, F.C. Porto, e Steven Vitória, Desportivo de Chaves, foram convocados pelo selecionador do Canadá para a final four da Liga das Nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF).