Celta, de Carvallhal, ganha e aproxima-se dos lugares europeus em Espanha

A equipa galega está sem perder há cinco jornadas - três vitórias e dois empates - e já aponta para os lugares que dão acesso às competições europeias.



Em 10.º, com 34 pontos, o clube de Vigo está a quatro pontos do sexto lugar do Villareal, que vale o acesso à Liga Conferência Europa.



Gabri Veiga, aos 26 minutos, Iago Aspas aos 45, de grande penalidade, e Carlos Pérez aos 82, a passe do argentino Franco Cervi, que jogou no Benfica, marcaram pelos visitantes,



O golo de 'honra' dos 'piriquitos' foi de Gragera, aos 86 minutos.



Após a terceira derrota consecutiva, o Espanyol segue em 16.º, com 27 pontos, um apenas acima da linha de descida.



Apenas um português jogou hoje, no estádio RCDE - Gonçalo Paciência, que fez os últimos dois minutos no ataque do Celta.



Mais cedo, terminaram com empate tanto o Rayo Vallecano-Girona (2-2) como o Almeria-Cádiz (1-1).



Em Vallecas, marcaram Palazon (23 minutos) e Trejo (34), para o Rayo, enquanto o ucraniano Tsygankov 'bisou' (39 e 52) para o Girona.



Os golos em Almeria foram de Roger, para os visitantes, aos 49 minutos, e Melero, aos 90+6, de grande penalidade.