Celta de Vigo quase salvo em Espanha, Granada praticamente na segunda divisão

O português Gonçalo Guedes ainda apontou um golo vistoso na derrota do Villarreal, por 3-2, em Vigo, com remate imparável que aos 65 minutos garantia provisória igualdade 2-2.



A expulsão prematura de Santi Camesaña nos forasteiros, aos 16 minutos, quando o conjunto da capital liderava por 1-0, condicionou o desafio que os galegos ganhariam com tento do grego Anastasios Douvikas, aos 82.



Com 12 pontos por disputar, correspondentes a quatro jornadas, o Celta é 15.º, com 34 pontos, oito acima da linha de água.



Com o guarda-redes Rui Silva a titular e William Carvalho a entrar aos 74 minutos, o Betis venceu por 2-0 em casa do tranquilo Osasuna, mantendo a sétima posição, a derradeira a garantir um lugar nas competições europeias.



A quarta derrota consecutiva do Osasuna contou com a expulsão prematura de Moncayola, aos 26 minutos, quando persistia o nulo.



Luis Maximiliano, com uma exibição superior, foi fundamental para a surpresa do lanterna vermelha e já despromovido Almeria na visita ao Rayo Vallecano, por 1-0, deixando os anfitriões em 16.º com 34 pontos, ainda assim com folga para a descida.



O Sevilha venceu o Granada por 3-0 e subiu a 12.º, com 41 pontos, além de praticamente sentenciar o seu adversário à descida, pois é penúltimo e a 11 pontos da salvação.



Com um golo de Javi Lopez, aos 68 minutos, o Alavés venceu por 1-0 em Valência e selou a permanência, complicando ainda as aspirações europeias do seu opositor, agora a cinco pontos do objetivo.