Celtic, de Paulo Bernardo, conquista Taça da Escócia pela 42.ª vez

O Celtic conquistou hoje a Taça de Escócia em futebol, ao bater na final o rival Rangers, no designado ‘Old Firm’, com um golo do avançado irlandês Adam Idah, em cima dos 90 minutos.

A conquista, que é uma revalidação do troféu que também ganhou em 2023/24, então diante do Inverness, chegou nos minutos finais e já com o médio português Paulo Bernardo, emprestado pelo Benfica, em campo, a partir dos 78 minutos.



Em sentido contrário, o também português Fábio Silva, avançado cedido pelo Wolverhampton ao Rangers, foi titular e saiu aos 74 minutos.



Com o triunfo de hoje, o Celtic voltou também a fazer a ‘dobradinha’, juntando a Taça, a 42.ª da sua história, ao campeonato.