“Champions”. Benfica, Braga e FC Porto com tarefas distintas

Com zero pontos e nenhum golo marcado no Grupo D, o campeão nacional português precisa de vencer os três jogos que restam, a começar já no País Basco, contra a líder Real Sociedad (sete pontos), na quarta-feira, pelas 17h45, se ainda quiser almejar os "oitavos", mas precisará que os espanhóis ou italianos do Inter Milão, que também somam sete, não voltem a triunfar até final da fase de grupos.



Perante um cenário que se adivinha quase impossível de inverter, o Benfica deverá concentrar-se em assegurar um lugar no "play-off" da Liga Europa, sendo que, nesta luta, os austríacos do Salzburgo, estão em vantagem, já que somam três pontos no terceiro posto e defrontam o vice-campeão nesta ronda.



Para tentar "apagar" a entrada desastrosa na prova milionária, a equipa comandada por Roger Schmidt desloca-se a San Sebastián, Espanha, motivada pelo triunfo em Chaves (2-0) para a 10.ª jornada da I Liga.



Na luta pela sobrevivência na "Champions", os encarnados devem estão privados dos lesionados de Alexander Bah, Juan Bernat, Kokçu e David Neres.



Braga procura surpreender os "merengues"



Se o Benfica vê os "oitavos" por "um canudo", o Sporting de Braga, no mesmo dia, joga uma cartada importante em Madrid, às 20h00 (hora de Lisboa), para o Grupo C, no qual é terceiro posicionado, com três pontos, atrás de Real Madrid, detentor de 14 "Champions", que soma três triunfos e está perto de garantir a qualificação, e Nápoles, segundo, com seis.



No Estádio Santiago Bernabéu, perante o segundo classificado do campeonato espanhol, a missão não se avizinha fácil para os bracarenses, mas a boa exibição no jogo da terceira jornada, na Pedreira – derrota por 2-1 -, poderá repetir-se na capital espanhola, enquanto no outro jogo do grupo medem forças Nápoles e o último Union Berlim (zero pontos).



Até sábado, o momento da equipa de Artur Jorge não era o ideal, depois de dois empates, um para o campeonato e outro para a Taça da Liga, mas a goleada por 6-1 ao Portimonense terá sido um "balão" de confiança para os bracarenses.



FC Porto à beira dos "oitavos"



O FC Porto é o clube português mais bem colocado para seguir para os "oitavos" e o primeiro a entrar em campo, num Grupo H em que tem via aberta para o conseguir. Os "dragões" seguem no segundo posto, com seis pontos, contra os nove do líder FC Barcelona, e voltam a enfrentar os belgas do Antuérpia, a partir das 20h00, agora no Dragão, depois da goleada imposta na ronda três (4-1).



Um novo triunfo sobre os estreantes belgas, que não somam qualquer ponto, poderá deixar o clube da Invicta com um "pé" na próxima fase e, para isso, poderá ser útil uma eventual vitória do "Barça" sobre os ucranianos do Shakhtar Donetsk, terceiros do grupo, com três.



Para o encontro de quarta-feira, os azuis e brancos não vão contar com Marcano, Wendell, Zaidu, Iván Jaime e Galeno, todos lesionados, que já tinham falhado o desaire de sexta-feira, na receção ao Estoril Praia (0-1), para o campeonato.