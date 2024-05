"Champions". Dortmund vence Paris Saint-Germain

A equipa alemã foi claramente superior na primeira parte, porque foi mais agressiva, mais intensa, porque ganhou a maioria dos duelos individuais e foi mais objetiva na procura do golo perante um Paris Saint-Germain (PSG) que dividiu a posse de bola, mas com pouca progressão e capacidade para romper a coesão do bloco defensivo germânico.Os internacionais lusos Vitinha e Nuno Mendes foram titulares no PSG, Danilo Pereira e Gonçalo Ramos não saíram do "banco", mas ficou a sensação de que este último devia ter sido a opção para entrar na segunda parte, visto que o avançado francês Kolo Muani, escolhido por Luís Enrique, entrou mal no jogo e nunca se recompôs.O Borussia Dortmund persegue a segunda "Champions" da sua história, depois de a ter conquistado, sob o comando técnico de Otmar Hitzfeld, na época 1996/97 (vitória na final por 3-1 sobre a Juventus), tendo chegado à final em 2012/13, com Jurgen Klopp, que viria a perder para o Bayern de Munique, que venceu por 2-1.Já o PSG nunca conquistou esta prova, e o mais próximo que esteve de o conseguir aconteceu em 2020, quando atingiu a final que perdeu para o Bayern de Munique por 1-0, graças a um golo do francês Kingsley Coman.