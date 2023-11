"Champions". Manchester City e Leipzig nos "oitavos"

Em Inglaterra, o Manchester City, atual detentor do troféu, bateu o Young Boys, por 3-0, ficando agora lutar pelo primeiro lugar do Grupo G com o Leipzig, que também se apurou com um triunfo no campo do Estrela Vermelha (2-1).





O Grupo G ficou resolvido, pelo menos nos lugares de qualificação, com o Manchester City a continuar imparável na defesa do título e com Haaland a assinar um "bis", num encontro em que, supostamente, nem iria estar condições de atuar devido a lesão.



Dado como baixa certa, o norueguês foi titular, assim como os portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes (Bernardo Silva não saiu do banco) e marcou aos 23 e 51 minutos, o primeiro de grande penalidade, com o avançado luso João Monteiro a assistir no banco do Young Boys.



Pelo meio, Foden também assinou um golo, aos 45+1 minutos, na noite em que o Manchester City passou a somar 12 pontos, e se manteve totalmente vitorioso, contra os nove do Leipzig, segundo classificado, que também já pode fazer "poupanças" nas restantes duas jornadas.



Os germânicos, numa noite de temporal em Belgrado, bateram o Estrela Vermelha com destaque para as duas assistências do austríaco Xaver Schlager, primeiro para o holandês Xavi Simons, aos oito minutos, e depois para o belga Openda, aos 77.