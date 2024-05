Cheias param duas jornadas do Brasileirão

“Após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipas para a suspensão da competição até ao dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as jornadas 7 e 8 do certame”, informou a CBF, em comunicado divulgado no seu site oficial.



O organismo lamenta a “tragédia ambiental sem precedentes na história”, solidarizando-se com “cada vítima deste evento catastrófico” e manifestando total colaboração “com o povo gaúcho nesta drástica crise através de ações e iniciativas”.



Dos 20 clubes que disputam o principal escalão do futebol brasileiro, apenas Flamengo, São Paulo, Bragantino (treinado pelo português Pedro Caixinha), Palmeiras (Abel Ferreira) e Corinthians (António Oliveira) não defenderam a suspensão da prova, de acordo com a lista divulgada pela CBF.



Contudo, a imprensa brasileira refere que o emblema de Bragança Paulista manifestou à CBF, na quarta-feira de manhã, a concordância com a paragem do campeonato.



A sétima e oitava jornadas do Brasileirão estavam agendadas para os dois próximos fins-de-semana, sendo que já na ronda anterior os jogos que envolviam equipas do sul tinham sido adiados, como foram os casos do Criciúma, do estado de Santa Catarina, e do Grêmio, Internacional e Juventude, os três do Rio Grande do Sul.



Além de Abel Ferreira, Pedro Caixinha e António Oliveira, há outros dois técnicos portugueses a liderar equipas do campeonato brasileiro: Artur Jorge, no Botafogo, e Petit, no Cuiabá.