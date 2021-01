Chelsea despede treinador Frank Lampard

Com o clube no nono lugar da liga inglesa de futebol, nos oitavos da Liga dos Campeões e na quinta ronda da Taça de Inglaterra, o dono dos "blues", Roman Abramovich, explicou que esta foi "uma decisão muito difícil" para o clube.



"Porque tenho uma relação pessoal excelente, e o maior respeito, pelo Frank. É um homem de grande integridade e com a maior ética de trabalho. Contudo, nestas circunstâncias, acreditamos ser melhor trocar de treinador", explicou o dono, citado em comunicado.



Na nota, deixam claro que o antigo capitão de equipa, que apelidam de "lenda do clube" após 648 jogos e 211 golos, será "sempre bem-vindo a Stamford Bridge", mas que, além dos maus resultados, o emblema encontra-se "a meio da tabela sem nenhum caminho claro para uma melhoria sustentada".



Lampard, de 42 anos, assumiu o cargo de treinador dos ingleses no início de 2019/20, depois de uma primeira experiência como técnico ao comando do secundário Derby.



Na primeira época, ficou em quarto na Premier League, foi finalista vencido da Supertaça Europeia e da Taça de Inglaterra e caiu nos oitavos de final da "Champions", contando, para a nova época, com vários reforços de monta: o guarda-redes senegalês Édouard Mendy, o defesa brasileiro Thiago Silva, o médio marroquino Hakim Ziyech e os avançados alemães Kai Havertz e Timo Werner.



O Chelsea, que no domingo venceu o Luton por 3-1 na quarta ronda da Taça, não esclareceu quem tomará conta da equipa daqui para a frente, seja de forma interina ou permanente.