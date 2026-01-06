Chelsea oficializa Rosenior até 2032 que afirma sentir-se "honrado"

O técnico inglês, de 41 anos, torna-se o novo treinador do Chelsea e promete uma equipa fiel à identidade vencedora dos ‘blues’.





“Sinto-me profundamente honrado por ser nomeado treinador principal do Chelsea Football Club. Este é um clube com um espírito único e uma história orgulhosa de conquistar troféus”, afirmou Rosenior, na apresentação.





“O meu trabalho é proteger essa identidade e criar uma equipa que reflita esses valores em todos os jogos que disputarmos. Ser escolhido para este cargo significa o mundo para mim e quero agradecer a todos pela confiança. Vou dar tudo para trazer o sucesso que este clube merece.”





Foto: Chelsea FC





Este será o seu terceiro projeto como treinador principal, depois de passagens por Hull City e Racing Strasbourg — clube que conduziu ao 7.º lugar da Ligue 1 e ao regresso às competições europeias após 19 anos.

Raízes no futebol e carreira como jogador

Filho de Leroy Rosenior — ex-avançado de Fulham, QPR e West Ham e mais tarde treinador — Liam cresceu imerso no ambiente do futebol. Observou o trabalho do pai ainda em jovem e, aos 11 anos, já orientava sessões de treino da equipa da escola.





Como jogador, destacou-se sobretudo como lateral-direito, acumulando mais de 400 jogos profissionais. Passou por Bristol City, Fulham, Reading, Ipswich, Hull City e terminou carreira no Brighton, onde contribuiu para a histórica promoção à Premier League em 2017.





Da formação ao sucesso como treinador

Rosenior iniciou a carreira de treinador aos 34 anos, integrando a equipa técnica do Brighton sub-23. Mais tarde, juntou-se ao Derby County, onde colaborou com Phillip Cocu e Wayne Rooney, passando por cargos de treinador especializado, adjunto e treinador interino.





Em 2022, assumiu o comando técnico do Hull City, tirando a equipa da zona de despromoção e conduzindo-a ao 7.º lugar da Championship na época seguinte.





Em 2024, rumou ao Strasbourg, onde consolidou a reputação de treinador ofensivo, defensor de uma estratégia desde trás e eficaz nas bolas paradas — o clube foi a equipa com mais golos de canto na 'Ligue 1' na última temporada.





Rosenior tem sido amplamente elogiado por fomentar jovens talentos e criar equipas unidas. Wayne Rooney descreveu-o como “um dos melhores treinadores com quem trabalhou”, destacando o rigor e detalhe no método de trabalho.





No Strasbourg, nomes como Andrey Santos e Habib Diarra destacaram a evolução técnica, mental e tática sob o comando do treinador inglês. Ben Chilwell chegou a afirmar que Rosenior está “destinado ao topo”.Agora, o topo passa a ser Stamford Bridge.