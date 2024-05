Chelsea vence dérbi com Tottenham e sobe a oitavo na Liga inglesa

Chalobah fez o primeiro de cabeça, na sequência de um livre direto de Gallagher, aos 24 minutos, e no segundo tempo foi Nico Jackson (72), numa recarga, a fechar o resultado para os 'blues', que reentram na luta pelos lugares de acesso às competições europeias.



Mauricio Pochettino lançou ainda o jovem Acheampong, de 17 anos, na segunda parte, para ajudar a segurar a vantagem e garantir que o Chelsea vencia os dois encontros com os 'spurs' na Premier League 2023/24.



Os vitoriosos chegaram aos 51 pontos no oitavo lugar, a três do sexto, o Manchester United, sonhando ainda com a Europa, enquanto o Tottenham está em 'queda livre', com a terceira derrota seguida no campeonato, em quinto com 60.



O Tottenham fica, assim, a sete pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.