O Club Brugge sagrou-se hoje pela 19.ª vez campeão belga de futebol, numa última jornada em que lhe bastou um empate, sem golos, no dérbi com o Cercle Brugge, para poder comemorar.

À entrada para a última ronda bastava um ponto ao Club Brugge, mas uma derrota ainda alimentava esperanças a Union Saint-Gilloise e Anderlecht, com o primeiro a vencer o Genk (2-0) e o segundo a perder na visita ao Antuérpia (3-1).



Este título é um pequeno ‘milagre’ do Club Brugge, que, no final da fase regular, após 30 jornadas e antes do play-off de campeão, estava em quarto lugar, a 19 pontos do Union Saint-Gilloise.