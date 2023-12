Copa América2024 joga-se em 14 estádios nos EUA

A 48.ª edição decorrerá entre junho e julho do próximo ano, e passará por 10 estados norte-americanos, Texas, Arizona, Nova Jérsia, Califórnia, Carolina do Norte, Kansas, Missouri, Nevada, Geórgia e Florida.



O jogo de abertura, em 20 de junho, será em Atlanta (Geórgia), e a final em 14 de julho, em Miami (Florida).



A mais antiga competição mundial entre seleções, que teve a sua primeira edição em 1916, terá um formato alargado, com 10 países da CONMEBOL, a Argentina, detentora do título e campeã mundial, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Paraguai, Bolívia e Chile, e seis da CONCACAF.



México, Estados Unidos, Panamá e Jamaica já asseguraram a qualificação, estando as duas últimas vagas desta zona por definir, em 23 de março, nos jogos entre Canadá e Trindade e Tobago, e Costa Rica e Honduras.



O sorteio da competição será na próxima quinta-feira, em Miami, e esta será a segunda vez que a Copa América decorrerá nos Estados Unidos, país que já recebeu a edição centenária, em 2016, então também com 16 equipas.