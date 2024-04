Corinthians de António Oliveira ganha no Brasileirão

Ao cabo de quatro jornadas, o Corinthians segue em 13.º, com quatro pontos, correspondentes a uma vitória, um empate e duas derrotas.Nos outros jogos do dia no Brasil que tiveram técnicos portugueses em ação, nota para o, que bateu fora o Flamengo por 2-0, com a formação treinada pelo português(ex-Sporting de Braga) a assumir provisoriamente o comando.Depois de uma primeira parte sem golos, o jovem avançado Luiz Henrique deu vantagem aos forasteiros no Maracanã, e, já nos descontos, o venezuelano Jefferson Savarino confirmou os três pontos para o "fogão".Decorridas quatro jornadas do Brasileirão, o Botafogo está na liderança, com nove pontos, enquanto o Flamengo é quinto, com sete., orientado por, empatou no campo do Fortaleza a um golo e ocupa o 3.º lugar com oito pontos.Em 12.º está o campeão, de, que defronta na terça-feira o São Paulo na condição de visitante e soma para já quatro pontos.