Corinthians empata e pode atrasar-se no Brasileirão

A poucos dias da primeira mão da final da Taça do Brasil, o "timão" apresentou-se praticamente na máxima força em Caxias do Sul, mas desperdiçou duas vantagens e pode mesmo perder o quarto lugar, caso o Flamengo vença hoje o Internacional.Giuliano (24 minutos) e Yuri Alberto (54) deram duas vezes vantagem ao Corinthians, mas Oscar Ruiz (46) e Isidro Pitta (62) garantiram o empate ao Juventude.Com este empate, a equipa de Vítor Pereira segue no quarto lugar, com 51 pontos, a 12 do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, a dois do Internacional e em igualdade com o Fluminense, duas equipas que têm menos um jogo, tal como o Flamengo, que está a três pontos do "timão".