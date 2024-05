Corinthians goleia na Taça sul-americana

Será o jogo que decide a vitória no grupo e o apuramento direto para os "oitavos", enquanto o segundo classificado, posição que já não foge aos brasileiros ou aos uruguaios, classifica para o "play off" de acesso, frente a uma equipa relegada da Taça Libertadores.António Oliveira, que assinou em fevereiro pelo Corinthians, com o clube a pagar a cláusula de rescisão ao Cuiabá, num valor na ordem dos 200.000 euros, conta com 20 jogos pelo "timão", metade dos quais com vitórias.Na Taça sul-americana, a equipa segue com aspirações, mas no campeonato brasileiro tem apenas um triunfo em seis jornadas, mais dois empates, e segue com os mesmos pontos cinco pontos do Fluminense (17.º), já em zona de descida.