Corinthians regressa às vitórias na Taça Sul-americana

Em jogo da quarta jornada do Grupo F, disputado em Assunção, a equipa paulista garantiu a vitória com golos de Yuri Alberto, aos 75 minutos, e Matheus França, aos 90+6, já depois da expulsão de Caballero Feytas, na equipa da casa.”, disse no final o treinador português.O triunfo deixa os brasileiros em segundo lugar, de acesso ao "play off" para os oitavos de final, com sete pontos, a um do líder Racing Montevideu, e com mais um do que os Argentinos Juniors, enquanto o Nacional segue em último, com um ponto.