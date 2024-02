A anfitriã Costa do Marfim conquistou hoje a Taça das Nações Africanas de futebol, ao bater na final a Nigéria de José Peseiro por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0.

A equipa de Peseiro ainda esteve em vantagem, com um golo de William Troost-Ekong, aos 38 minutos, mas os 'elefantes' chegaram à vitória na segunda metade, com os tentos de Franck Kessie, aos 62, e de Sebastien Haller, aos 81.



A Costa do Marfim chegou assim ao seu terceiro troféu na competição, depois dos triunfos em 1992 e 2015, enquanto a Nigéria falhou o seu quarto, depois de ganhar em 1980, 1994 e 2013.