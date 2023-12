Dani Carvajal sofreu lesão no gémeo esquerdo

”, refere o clube, que integra o mesmo grupo do Sporting de Braga na Liga dos Campeões.Com esta lesão, o lateral direito "merengue" irá falhar os jogos com o Betis, Union Berlim, da "Champions", Villarreal, Alavés e Maiorca, sendo a principal preocupação recuperar para as meias-finais da Supertaça, em 10 de janeiro, na Arábia Saudita.Na Liga dos Campeões, o Real Madrid está apurado para os oitavos de final como vencedor do Grupo C, e quando falta disputar uma jornada, na qual o Sporting de Braga (quatro pontos) visita o Nápoles (sete), ainda com hipóteses de apuramento.Precisam de vencer fora o Nápoles, com melhor resultado do que a derrota em casa por 2-1, e mesmo em relação ao "play-off" de acesso à Liga Europa é necessário manterem distância para o Union Berlim, que está a dois pontos e recebe o Real Madrid.