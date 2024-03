Darwin garante liderança do Liverpool

Foi quase em desespero, aos 90+9 minutos, que os ‘reds’ garantiram que se mantêm líderes nesta jornada, com o antigo avançado benfiquista Darwin Nuñez a ser o herói, num cabeceamento após assistência de Mac Allister.



A equipa de Jürgen Klopp apresentou-se em Nottingham uma vez mais sem os goleadores Mo Salah (15 golos) e o português Diogo Jota (nove), ambos lesionados, e sentiu muitas dificuldades perante um Nottingham muito coeso defensivamente.



Sem soluções, Klopp teve de recorrer ao banco e a Nuñez, que vinha de lesão, para alargar as soluções dos ‘reds’, que passam a somar 63 pontos, mais quatro do que o Manchester City, que, no domingo, disputa em casa o dérbi com o United.



Já o Nottingham Forest, mantém-se em 17.º, quatro pontos acima da zona de descida, mas com mais dois jogos do que o Luton.



Com exceção ao jogo em Nottingham, o início da ronda foi fértil em golos, com 18 em cinco jogos, um dos quais na reviravolta caseira do Tottenham diante dos também londrinos do Crystal Palace (3-1).



Os ‘spurs’, quintos na classificação, estiveram a perder por 1-0, graças a um golo de livre de Eberechi Eze (59 minutos), mas, perto do final, Timo Werner (78 minutos), Romero (80) e Son (88) viraram o resultado.



Um cenário semelhante ao vivido em Goodison Park, com o Everton (16.º) em vantagem, com um golo do português Beto, aos 56, e já depois de desperdiçar uma grande penalidade, mas o West Ham (sétimo) deu a ‘cambalhota’, com golos de Zouma (62), Soucek (90+1) e Alvarez (90+6).



Em outros jogos, o Fulham (12.º), de Marco Silva e sem o castigado João Palhinha, foi implacável diante do Brighton (nono), numa vitória por 3-0 (golos de Harry Wilson, Rodrigo Muniz e Traore), o mesmo resultado com que o Newcastle (oitavo) bateu o Wolverhampton (10.º).



Os ‘wolves’ tiveram de início os portugueses José Sá, Toti, Nelson Semedo e Pedro Neto, mas, ao intervalo, já perdia por dois golos, de Alexander Isak (14) e Anthony Gordon (33), e Livramento dilatou o marcador já nos descontos (90+2).



Em outro dérbi londrino, o Chelsea (11.º) esteve a vencer em casa do Brentford (15.º), mas a equipa da casa deu a volta ao marcador, antes de os ‘blues’ ainda conseguirem igualar pelo central Disasi, aos 83.



Ainda hoje, o Aston Villa (quarto) visita o Luton (18.º), numa jornada que prossegue no domingo com o Burnley-Bournemouth e o Manchester City-Manchester United, e encerra na segunda-feira, com a visita do Arsenal, adversário do FC Porto na ‘Champions’, ao Sheffield United.