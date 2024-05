De Bruyne, Vertonghen e Witsel lideram a Bélgica

“Tenho as melhores sensações com o Axel”, justificou o selecionador em relação à convocatória de Witsel, que tinha anunciado a retirada da seleção em maio de 2023 e não participou na fase de qualificação.



Nas escolhas do selecionador Domenico Tedesco entra ainda o central Jan Vertonghen, de 37 anos, jogador veterano, que tal como Witsel, representou o Benfica, enquanto o guarda-redes Thibaut Courtois (Real Madrid), que passou grande parte da época lesionado, ficou de fora.



A grande novidade na lista é o estreante Machim De Cuyper, lateral esquerdo de 23 anos, que se sagrou campeão com o Club Brugge.



Entre as escolhas está também o central Zeno Debast (Anderlecht), de 20 anos, que tem sido associado como possível reforço do Sporting.



Debast e Vertonghen, ambos do Anderlecht, e De Cuyper, do Club Brugge, são os únicos três convocados que alinham em equipas belgas.



Tedesco, que sucedeu ao selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, à frente da seleção da Bélgica, ainda não teve qualquer derrota (oito vitórias e quatro empates) ao comando dos "diabos vermelhos".



No Euro2024, a disputar na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho, a Bélgica integra o Grupo E, juntamente com Eslováquia (17 de junho), Roménia (22) e Ucrânia (26).



Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Matz Sels (Nottingham Forest/Ing), Koen Casteels (Wolfsburgo/Ale) e Thomas Kaminski (Luton/Ing).



- Defesas: Wout Faes (Leicester/Ing), Timothy Castagne (Fulham/Ing), Arthur Theate (Rennes/Fra), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atlético Madrid/Esp), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Trabzonspor/Tur) e Maxim De Cuyper (Club Brugge).



- Médios: Aster Vranckx (Wolfsburgo/Ale), Youri Tielemans (Aston Villa/Ing), Orel Mangala (Lyon/Fra), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ing), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid/Esp) e Amadou Onana (Everton/Ing).



- Avançados: Romelu Lukaku (Roma/Ita), Charles De Ketelaere (Atalanta/Ita), Jérémy Doku (Manchester City/Ing), Lois Openda (Leipzig/Ale), Leandro Trossard (Arsenal/Ing), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven/Hol), Dodi Lukebakio (Sevilha/Esp) e Yannick Carrasco (Al-Shabab/Ara).