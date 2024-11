Debast nos convocados da seleção da Bélgica

Presença assídua nos eleitos belgas, Debast voltou a merecer a confiança de Domenico Tedesco para os dois últimos e decisivos jogos com a Itália (14 de novembro) e Israel (17 de novembro), em que só a vitória permite alimentar o sonho de passar à fase seguinte.



A estreia do defesa Joaquin Seis, de 19 anos, e os regressos do avançado Romelu Lukaku, de 31, do médio Roméo Lavia, de 20, e do defesa Ammen Al-Dakhil, de 22, são as novidades para os jogos com a Itália, no estádio Rei Balduíno, e com Israel, em casa emprestada em Budapeste, na Hungria.



A Bélgica, semifinalista em 2020/21, edição que terminou em quarto, está atualmente na terceira posição do Grupo A2, com quatro pontos, que é liderado pela Itália, com 10, seguido da França, com nove. Israel é quarto, com zero.