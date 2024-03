Defesa Felipe, do Nottingham Forest, termina carreira no final da época

“Chegou a hora de deixar os relvados e a ideia é parar no final desta temporada aqui no Nottingham Forest, em Inglaterra”, escreveu o defesa central, de 34 anos, na rede social Instagram.



Sem querer revelar as razões, o antigo jogador do FC Porto, clube que representou entre 2016 e 2019, garante que irá fazê-lo no futuro.



“Ainda é cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante, pois ainda tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes que defendi. Mas por respeito aos clubes que me têm procurado para o futuro e até mesmo ao meu clube atual, quis vir aqui falar deste assunto e pronunciar-me de coração aberto e honestidade”, declarou.



Além do Forest e FC Porto, pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça, Felipe vestiu as ‘cores’ de clubes como o Atlético de Madrid, de Espanha, e Corinthians, do Brasil.



“Foram grandes momentos vividos, uma carreira que só posso agradecer, a jogar em grandes clubes e quatro países diferentes, seleção brasileira e muita história para contar para o resto da vida”, destacou.