Deschamps prevê jogo renhido e atribui favoritismo à Espanha

“Confirmo que a Espanha é a favorita. Tirando o primeiro jogo contra Cabo Verde, os restantes confirmaram o que eu disse. Isto não é para pressionar o Luis de la Fuente e a sua equipa”, realçou o técnico dos vice-campeões do mundo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.



Para Deschamps, a Espanha “é uma equipa que sabe atacar e defender muito bem”, recordando que sofreu apenas um golo em seis jogos.



“A Espanha quer a bola, e se sofreu apenas um golo é porque os adversários têm dificuldades em manter a posse. Nós também damos prioridade à posse, e vai haver uma disputa renhida”, salientou, recusando falar em desforra pelo Euro2024.



E acrescentou: “Pode ser um jogo espetacular, dada a qualidade de ambas as equipas e o seu poderio ofensivo”.



Deschamps reconheceu ainda o simbolismo de jogar no dia 14 de julho, o Dia Nacional de França.



“É um dia simbólico para a França, para o povo francês. Sabemos qual é o nosso objetivo, mesmo que a Espanha também o queira, que é chegar à final. Não nos contentaremos apenas com a meia-final”, indicou.



Sobre Kylian Mbappé, garantiu que o avançado está apto: “O Kylian está bem. Está a 100%”.



Antes de Deschamps entrar na sala da conferência de imprensa, o médio do Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery revelou que o capitão francês, Kylian Mbappé, “não gosta de perder com a Espanha” e que, tal como o resto da equipa, “fará tudo o que for possível para vencer”.



“Todos conhecemos o Kylian. É um jogador de alto nível. Foi eleito MVP [Jogador Mais Valioso] por três vezes e sai-se muito bem nestas situações. Não gosta de perder com a Espanha, não quer perder com a seleção espanhola e fará tudo o que for possível para vencer. E, como equipa, sabemos muito bem o plano que temos de seguir para ganhar o jogo”, disse.



Por outro lado, afirmou que a equipa não dá atenção às declarações de Lamine Yamal, nas quais afirmou que a França deveria “ter medo” da Espanha.



“Somos França e não temos medo de ninguém. O resto são apenas conversas que acontecem no futebol, mas não fazem sentido. O jogo é amanhã [na terça-feira], não nas redes sociais ou na imprensa”, sublinhou.



Zaire-Emery elogiou ainda Lamine Yamal, reconhecendo que é um jogador de “enormes qualidades”, mas sublinhando que o perigo espanhol não se resume ao jovem extremo, destacando “11 titulares e grandes suplentes” numa seleção “de classe mundial em todas as posições”.



O médio francês disse ainda que a equipa quer “dar o troco” à eliminação no Euro2024, no qual a Espanha levou a melhor nas meias-finais (2-1), e elogiou a posso de bola espanhola, contrapondo a rapidez e força física da França.



“Somos uma equipa jovem, mas com jogadores experientes e maduros que já disputaram grandes jogos importantes. E estamos habituados a este tipo de jogos. Vamos fazer tudo o que for possível para chegar à final”, concluiu.



O Campeonato do Mundo de 2026 prossegue na terça-feira, com a primeira meia-final em Arlington, entre França, campeã em 1998 e 2018 e finalista derrotada em 2022, e Espanha, vencedora em 2010 e detentora do título europeu, que afastou Portugal nos ‘oitavos’ (1-0).



A outra meia-final vai opor a Inglaterra à Argentina, campeã do mundo, na quarta-feira, no Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, em jogo com início às 15:00 (20:00 em Lisboa).



