Favoritismo não significa nada, segundo Luís de la Fuente

"Ser favorito não significa nada. Não é decisivo. Vão enfrentar-se duas grandes seleções. Recordo-me de Caparrós [antigo treinador], que dizia ficar na dúvida, quando alguém te elogia tanto, se vai mesmo defrontar-te”, afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da segunda meia-final da Espanha num Mundial.



Luís de la Fuente respondia ao favoritismo atribuído à Espanha pelo ‘timoneiro’ da seleção francesa, Didier Deschamps, no mesmo sítio, pouco antes.



“Confirmo que a Espanha é a favorita. Tirando o primeiro jogo contra Cabo Verde, os restantes confirmaram o que eu disse. Isto não é para pressionar o Luis de la Fuente e a sua equipa”, disse o técnico dos vice-campeões do mundo, no estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.



A Espanha, que eliminou Portugal (1-0), e também a Bélgica (2-1), com golos nos últimos minutos de Mikel Merino, depois de um contundente 3-0 à Áustria, nos 16 avos de final, equivale-se, segundo o seu selecionador, aos ‘bleus’.



“Têm jogadores de uma dimensão extraordinária, mas nós também. Temos de impor as nossas qualidades e minimizar as do adversário”, vincou o técnico espanhol, assinalando as diferenças relativamente ao triunfo nas meias-finais da Liga das Nações de 2025, por 5-4, depois de estar a vencer por 5-1, antes de perder o jogo decisivo com Portugal.



A Espanha disputa uma meia-final de um Mundial depois da campanha triunfal em 2010, enquanto a França, além dos títulos em 1998 e 2018, alcançou esta fase outras cinco vezes, perdendo em três delas (1958, 1982 e 1986) e tendo chegado à final noutras duas ocasiões (2006 e 2022).



“Há sempre espaço para melhorar e potenciar o crescimento. Amanhã [na terça-feira], temos um jogo muito exigente. Estamos nas meias-finais, entre as quatro melhores seleções do mundo. São todas equivalentes, não uma melhor do que a outra”, advertiu.



Antes de Lamine Yamal também protagonizar a antevisão da ‘roja’, o técnico de 65 anos deixou alguns conselhos ao avançado do FC Barcelona



“Tem de estar tranquilo e desfrutar, sem ansiedade. O grande dia do Lamine no Mundial está por chegar e eu espero que seja amanhã. Se não for, que seja na final”, concluiu o técnico dos atuais campeões europeus.



O avançado ‘culé’ de 19 anos apontou apenas um golo nos sete jogos no Mundial2016, na goleada espanhola frente à Arábia Saudita (4-0), sem que isso o inquiete: “Não estou preocupado em marcar golos, apesar de saber que é especial marcar em jogos como este”.



“Eu jogo como sei. Nunca vou jogar melhor ou pior. Dou sempre o melhor pela equipa e, quando nos entregamos completamente, não sentimos pressão”, afirmou Yamal, admitindo que o embate marcado para as 14:00 (20:00 em Lisboa), vai ser o mais importante da sua carreira.



O camisola 19 foi questionado sobre a importância que dá à numerologia, atendendo que cumpriu 19 anos no domingo e a final do Mundial2026 vai ser disputada no dia 19.



“Não acredito [na numerologia], mas o treinador de Portugal [o também espanhol Roberto Martínez] disse algo assim [sobre o número seis] e marcou Merino [o número seis de Espanha]”, rematou Yamal, admitindo ver-se "como campeão do mundo".



Na quarta-feira disputa-se a segunda meia-final do Mundial2026, entre a Inglaterra, campeã em 1966, e a Argentina, detentora do troféu e que já o ergueu três vezes (1978, 1986 e 2022), no Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, em jogo com início às 15:00 (20:00 em Lisboa).



A final do Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, cuja fase final se realiza nos Estados Unidos, no México e no Canadá, está marcada para domingo, no Estádio MetLife, em East Rutherford, a partir das 15:00 (20:00), enquanto o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares disputa-se um dia antes, no sábado, no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, às 17:00 (22:00).