Desportivo da Huila, de Paulo Torres, vence Académica do Lobito e é quinto no Girabola

O Desportivo da Huila, sob o comando do treinador português Paulo Torres, venceu hoje a Académica do Lobito por 3-1 e subiu a quinto do campeonato angolano de futebol, com 26 pontos, em jogo da 20.ª jornada.

Karanga, aos 47 e 75 minutos, e Mendes, aos 86, marcaram os golos que deram a vitória aos anfitriões, enquanto, do lado contrário, Cabibi, aos 90+2, reduziu a desvantagem.



Também hoje, Recreativo do Libolo e o São Salvador do Zaire empataram 0-0, enquanto o jogo entre o Sporting de Cabinda e o 1.º de Agosto foi interrompido aos 80 minutos, devido à falta de iluminação no estádio do Tafe, na província angolana de Cabinda, quando as duas equipas se encontravam empatadas a um golo. Os 10 minutos restantes vão ser disputados na segunda-feira.



Mussá (Desportivo da Lunda Sul) lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 11 golos, seguido por Benarfa (Kabuscorp do Palanca), que tem nove.