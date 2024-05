Desportivo da Huila, de Paulo Torres, vence e sobe a quinto do Girabola

O Desportivo da Huila, sob comando do treinador português Paulo Torres, venceu hoje o Santa Rita de Cássia, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada e ascendeu a quinto do Girabola, com 32 pontos.

O golo foi marcado por Malamba II, aos quatro minutos, no estádio da Tundavala.



No outro jogo desta tarde, o Wiliete de Benguela empatou na receção ao 1.º de Agosto (1-1), na província angolana de Benguela e mantém-se em sétimo, com 30 pontos, enquanto o 1.º de Agosto é o sexto, com mais um.



Mussá (Desportivo da Lunda Sul) e Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lideram a lista de melhores marcadores, com 12 golos apontados.