Dinamarca vence em Cardiff e isola-se no segundo lugar

Na capital galesa, a Dinamarca, que vinha de uma derrota em casa com a seleção portuguesa (4-2), chegou à vitória graças a novo golo de Hojlund, desta vez alcançado na marcação de uma grande penalidade, aos 75 minutos.



O médio Victor Froholdt, do FC Porto, foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa escandinava.



A Dinamarca passou a somar seis pontos e isolou-se no segundo lugar do grupo, que é liderado por Portugal, que passou a somar 12 e garantiu já os quartos de final, após receber e bater a Noruega, por 2-1.



Noruegueses e País de Gales somam ambos três pontos, quando faltam disputar apenas duas jornadas, ambas em novembro.



Na quinta ronda, a Dinamarca defronta precisamente Portugal, em 14 de novembro, em Braga.