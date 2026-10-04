Futebol Internacional
Liga das Nacões
Dinamarca vence em Cardiff e isola-se no segundo lugar
A Dinamarca isolou-se hoje no segundo lugar do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, atrás do líder Portugal, após vencer o País de Gales, em Cardiff, por 1-0, em duelo da quarta jornada.
Na capital galesa, a Dinamarca, que vinha de uma derrota em casa com a seleção portuguesa (4-2), chegou à vitória graças a novo golo de Hojlund, desta vez alcançado na marcação de uma grande penalidade, aos 75 minutos.
O médio Victor Froholdt, do FC Porto, foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa escandinava.
A Dinamarca passou a somar seis pontos e isolou-se no segundo lugar do grupo, que é liderado por Portugal, que passou a somar 12 e garantiu já os quartos de final, após receber e bater a Noruega, por 2-1.
Noruegueses e País de Gales somam ambos três pontos, quando faltam disputar apenas duas jornadas, ambas em novembro.
Na quinta ronda, a Dinamarca defronta precisamente Portugal, em 14 de novembro, em Braga.
O médio Victor Froholdt, do FC Porto, foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa escandinava.
A Dinamarca passou a somar seis pontos e isolou-se no segundo lugar do grupo, que é liderado por Portugal, que passou a somar 12 e garantiu já os quartos de final, após receber e bater a Noruega, por 2-1.
Noruegueses e País de Gales somam ambos três pontos, quando faltam disputar apenas duas jornadas, ambas em novembro.
Na quinta ronda, a Dinamarca defronta precisamente Portugal, em 14 de novembro, em Braga.