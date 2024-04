Eleições a 6 de maio para eleger sucessor de Rubiales

Pedro Rocha, que encabeça esta comissão, apresentou a sua demissão para poder apresentar-se como candidato às eleições em que é o grande favorito, segundo refere a imprensa espanhola, que aponta como sua principal concorrente Eva Parera, advogada e especialista em direito desportivo.



Luis Rubiales renunciou ao cargo em setembro de 2023, na sequência do escândalo de repercussões mundiais causado pelo beijo na boca à internacional Jenni Hermoso, após a vitória da "roja" na final do Mundial feminino no mês anterior, em Sydney, na Austrália.



Durante a reunião de quarta-feira, a comissão de gestão decidiu também “iniciar processos-crime contra todos aqueles que tenham causado danos económicos ou reputacionais a esta instituição”, numa referência à investigação por alegada corrupção que atualmente abala a federação.



Vários ex-membros da RFEF, incluindo Luis Rubiales, estão a ser alvos de processos judiciais relacionados com irregularidades em contratos assinados pela federação nos últimos cinco anos.



Luis Rubiales, suspeito de corrupção, foi quarta-feira detido pela polícia no aeroporto de Madrid, quando regressou a Espanha proveniente da República Dominicana, tendo sido mais tarde libertado.



Segundo fontes ligadas à investigação do caso, Rubiales, depois de detido esta manhã, foi levado para as instalações no aeroporto da Guarda Civil (força de segurança similar à Guarda Nacional Republicana portuguesa), onde foi identificado e notificado formalmente do processo.



O processo afeta supostas irregularidades nos contratos celebrados pela RFEF desde 2018, período em que o organismo esteve sob a presidência de Luis Rubiales e que inclui a realização da Supertaça espanhola de futebol na Arábia Saudita.