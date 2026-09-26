Futebol Internacional
Liga das Nacões
Espanha opera reviravolta e bate Inglaterra
A Espanha venceu a Inglaterra por 3-2 em pleno Estádio de Wembley, num jogo repleto de reviravoltas a contar para a Liga das Nações.
A seleção espanhola inaugurou o marcador logo no início do encontro, com um golo de Lamine Yamal. Ainda na primeira parte, a Inglaterra conseguiu dar a volta ao resultado com golos de Anthony Gordon (36) e Harry Kane (40).
No início da etapa complementar, Harry Kane teve a oportunidade de ampliar a vantagem inglesa, mas desperdiçou uma grande penalidade ao atirar à barra.
O selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, não estava satisfeito com a prestação da equipa e fez alterações que surtiram efeito imediato. Álex Baena empatou aos 60 minutos e Mikel Oyarzabal selou a vitória espanhola por 3-2, aos 74.
No início da etapa complementar, Harry Kane teve a oportunidade de ampliar a vantagem inglesa, mas desperdiçou uma grande penalidade ao atirar à barra.
O selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, não estava satisfeito com a prestação da equipa e fez alterações que surtiram efeito imediato. Álex Baena empatou aos 60 minutos e Mikel Oyarzabal selou a vitória espanhola por 3-2, aos 74.