Espírito Santo vence no duelo com Marco Silva

O Nottingham Forest saiu provisoriamente da zona de despromoção da Liga inglesa de futebol, com Nuno Espírito Santo a vencer em casa (3-1) o duelo de treinadores portugueses com Marco Silva, do Fulham, na 31.ª jornada.

A equipa da casa, que subiu provisoriamente aos 17.º posto, já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de Hudson-Odoi (nove minutos), Chris Wood (19) e Gibbs-White (45+3), com o avançado inglês a cotar-se como a grande figura da partida, já que também assinou a assistência no primeiro tento.



Na segunda parte, o Fulham, que contou com João Palhinha a titular, ainda reduziu por Tosin Adarabioyo, aos 49 minutos, mas o Forest acabou por confirmar o triunfo.



O Fulham segue no 12.º lugar com 39 pontos, enquanto a formação de Nottingham soma 25, agora três acima da zona de despromoção e do Luton Town, que nesta ronda visita o Arsenal, segundo classificado.