Estugarda mantém-se colado ao Bayern na luta pelo segundo lugar na Alemanha

O triunfo do Estugarda ficou definido dentro dos primeiros 40 minutos do encontro, com golos de Serhou Guirassy (11 minutos), Deniz Undav (17) e Jamie Leweling (37).



Com este triunfo, o Estugarda igualou o Bayern Munique, que mantém o segundo lugar graças à melhor diferença de golos, ambos com 63 pontos, a uns longínquos 13 do Bayer Leverkusen, que pode festejar no domingo o seu primeiro título alemão de futebol, caso vença o Werder Bremen.



Apesar da derrota, o Eintracht Frankfurt mantém o sexto posto, que dá acesso à Liga Conferência Europa da próxima temporada.



Mais cedo, os bávaros tinham batido o Colónia, por 2-0, com o português Raphaël Guerreiro a marcar, aos 65 minutos, o primeiro golo do jogo, com Thomas Müller a confirmar, aos 90+3, o regresso aos triunfos do Bayern, que vinha de duas derrotas no campeonato.