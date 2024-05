Estugarda vence Bayern Munique e ameaça segundo lugar dos bávaros

O suíço Leonidas Stergiou inaugurou o marcador para os anfitriões, aos 29 minutos, mas o inglês Harry Kane empatou, aos 37, na marcação de uma grande penalidade, antes de o sul-coreano Woo-Yeong Jeong, aos 83, e o congolês Silas, aos 90+3, imporem a sétima derrota ao Bayern na prova.



O Bayern, que ficou cedo privado do defesa português Raphael Guerreiro, substituído aos 17 minutos devido a lesão, passou a deter apenas dois pontos de vantagem sobre o Estugarda, terceiro classificado, e pode ver o Bayer Leverkusen, virtual campeão, dilatar no domingo a vantagem de 12 pontos na liderança.



Kane reforçou o estatuto de melhor marcador, com 36 golos, mas a equipa de Munique continua a dececionar no campeonato, ao contrário do que sucede na Liga dos Campeões, na qual discute na quarta-feira com o Real Madrid o acesso à final da edição de 2023/24, após empate 2-2 na primeira mão das ‘meias’, na Alemanha.



O Borussia Dortmund, quinto classificado, aproveitou o empate 1-1 concedido pelo Leipzig no reduto do Hoffenheim, na sexta-feira, para se aproximar do quarto lugar, e fê-lo em grande estilo, com uma goleada por 5-1 na receção ao Augsburgo, nono posicionado.



O ‘bis’ de Youssoufa Moukoko (quatro e 29 minutos) e os golos do neerlandês Donyell Malen (20), de Marco Réus (34) e de Felix Nmecha (64), aos quais apenas respondeu o suíço Ruben Vargas (32), deixaram o Dortmund a apenas três pontos de distância do Leipzig.



O que poderia ser uma luta emocionante nas duas últimas rondas pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima época (habitualmente reservado aos quatro primeiros colocados) ficou esvaziado pela atribuição de uma quinta vaga à Bundesliga, deixando as duas equipas virtualmente apuradas.



O Wolsfburgo (12.º classificado) impôs-se por 3-0 em casa ao lanterna-vermelha Darmstadt, já despromovido ao segundo escalão, num jogo em que o avançado português Tiago Tomás entrou aos 90+2 minutos, enquanto Werder Bremen (10.º) e Borussia Mönchengladbach (13.º) empataram 2-2.