Euro2024: Avançado Marcus Rashford ausente dos pré-convocados da Inglaterra

A ausência de Rashford na lista provisória do selecionador Gareth Southgate é reflexo da abundância no ataque da Inglaterra, mas também da época 2023/24 dececionante do avançado do Manchester United, que marcou apenas oito golos, em 42 jogos pelos ‘red devils’.



Rashford teria muita dificuldade para se impor no ataque da equipa inglesa, na qual se destaca Harry Kane (Bayern Munique), melhor marcador da Liga alemã, Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea) e Jude Bellingham (Real Madrid), segundo e terceiro ‘artilheiros’ da Premier League e da La Liga, respetivamente.



“São decisões difíceis de tomar. No caso de Marcus [Rashford], tive simplesmente a sensação de que outros jogadores que atuam na mesma zona do terreno realizaram uma época melhor. É tão simples quanto isso”, resumiu Southgate, em conferência de imprensa.



Além do avançado do Manchester United, o treinador inglês deixou de fora outros futebolistas com peso na seleção, como o defesa Reece James, o médio Jordan Henderson e o avançado Raheem Sterling, mas a lista final, a ser enviada para a UEFA até 07 de junho, deixará de fora mais alguns nomes sonantes, uma vez que terá de ser reduzida a um máximo de 26 jogadores.



Dos eleitos para a fase final, que se realiza na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho, poderão ‘cair’ os defesas Jarrad Branthwaite (Everton) e Jarell Quansah (Liverpool), ambos de 21 anos, ou o médio Kobbie Mainoo, o mais jovem do grupo, com 19 anos.



A Inglaterra integra o Grupo C do Campeonato da Europa de 2024, em conjunto com as seleções de Eslovénia, Dinamarca e Sérvia, frente à qual se vai estrear no torneio, em 16 de junho, em Gelsenkirchen.



Lista de 33 pré-convocados da Inglaterra:



- Guarda-redes: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Burnley).



- Defesas: Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Luke Shaw (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United), Jarrad Branthwaite (Everton), Jarell Quansah (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Kieran Trippier (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa) e Lewis Dunk (Brighton).



- Médios: Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) e Curtis Jones (Liverpool).



- Avançados: Harry Kane (Bayern Munique, Ale), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Brentford), Jarrod Bowen (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), James Maddison (Tottenham), Jude Bellingham (Real Madrid, Esp), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City) e Eberechi Eze (Crystal Palace).