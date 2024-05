Euro2024. Kanté e Barcola entre as escolhas de Deschamps na seleção francesa

Kanté, de 33 anos, realizou a sua primeira temporada no Al Ittihad e já não era chamado desde junho de 2022, quando ainda era jogador do Chelsea, depois de ter feito parte da seleção francesa que conquistou o Mundial de 2018, que decorreu na Rússia.



Didier Deschamps, selecionador desde 2012, chamou um total de 25 jogadores, quando tem a possibilidade de convocar 26, e incluiu no grupo Barcola, extremo de 21 anos que não tem qualquer internacionalização e que deu nas vistas esta temporada no Paris Saint-Germain.



Destaque ainda para o lateral Ferland Mendy, do Real Madrid, que regressa também após dois anos de ausência, em grande parte devido a problemas físicos.



Em contrapartida, Lucas Hernández, do PSG, ficou ausente, como já era esperado, por causa de lesão.



O capitão Kylian Mbappé encabeça a seleção gaulesa, atual vice-campeã mundial, para o torneio que vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.



A França está incluída no Grupo D juntamente com Áustria, Países Baixos e Polónia.



As escolhas de Deschamps podem ser alteradas até 7 de junho, dia do prazo final imposto pela UEFA.



Lista dos 25 convocados de França:



- Guarda-redes: Alphonse Areola (West Ham, Ing), Mike Maignan (AC Milan, Ita) e Brice Samba (Lens)



- Defesas: Jonathan Clauss (Marselha), Theo Hernández (AC Milan, Ita), Ibrahima Konaté (Liverpool, Ing), Jules Koundé (FC Barcelona, Esp), Ferland Mendy (Real Madrid, Esp), Benjamin Pavard (Inter Milão, Ita), William Saliba (Arsenal, Ing) e Dayot Upamecano (Bayern Munique, Ale)



- Médios: Eduardo Camavinga (Real Madrid, Esp), Youssouf Fofana (Mónaco), N’Golo Kanté (Al Ittihad, Ara), Adrien Rabiot (Juventus, Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, Esp) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)



- Avançados: Antoine Griezmann (Atlético Madrid, Esp), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern Munique, Ale), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan, Ita), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Marcus Thuram (Inter Milão, Ita)